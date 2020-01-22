民進黨立委林靜儀遭週刊爆料，曾拿當選書向衛福部討350萬元補助。林靜儀今天上午透過臉書表示，沒有人會這麼愚蠢把立委資料放在裡面要求補助的，真的沒有人這樣做，而且衛福部最後並未推過該筆預算，幸好沒有不然她就更慘了。

林靜儀表示，該研究案她有參與當時嘉義市衛生局討論，認為是把醫療資源和需求以數位和視覺化協助資源與醫療需求分配的嘗試，同時也與台灣地理資訊中心討論若未來計畫需要協助可以提供意見，但是最後在台灣地理資訊中心送出計畫到衛福部前，完全並不知悉他被放在計畫書之中，如果事先知情，絕對會要求他們把資料撤除。

林靜儀強調，4年來衛福部和其他部會與她合作應該都知道，不符規定的事情從來不會硬拗，也未有圖利自己或他人之事。至於周刊提到的研討會，是關於永續發展目標的工作坊，與這個計畫案無關。

對於卸任前遭到抹黑爆料，林靜儀無奈表示，她為醫療制度和國家努力四年，最後被一篇完全不知情也沒有獲得任何利益的爆料抹黑，感到非常遺憾。

(中時 )