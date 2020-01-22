◎武漢肺炎發燒 兩岸雙向觀光喊卡

武漢肺炎蔓延，台灣昨日也出現確診病例。交通部今日上午召開防疫應變小組會議，交通部長林佳龍於會中指示，即日起禁止旅行業出團湖北旅遊，也停止接武漢團。

◎武漢肺炎延燒 柯文哲：當SARS處理就好

武漢肺炎疫情延燒，國內確定出現第一例境外移入、也是首例武漢肺炎確診病例，不少民眾人心惶惶。對此，台北市長柯文哲表示，幾乎就是SARS的弟弟，呼籲民眾除非絕對必要，不然這段時間不要去武漢。

◎武漢肺炎疫情延燒 狂犬病又起

近期新型冠狀病毒疫情延燒，不料農委會防檢局昨天也公佈今年1月9日，在花蓮市發現一隻白鼻心感染狂犬病的確診病例，防檢局表示，這是花蓮縣花蓮市首起白鼻心確診狂犬病陽性的案例，目前國內疫情仍以野生動物鼬獾為主，呼籲民眾若發現任何死亡野生動物，應通知所在地的動物防疫機關處理，切勿自行處理。

◎爭風吃醋誤殺海陸上兵 二審重判

2018年6月初發生在屏東潮州何姓海軍陸戰隊上兵遭誤殺案，兩派人馬械鬥造成何男與另1名黃姓男子傷重不治，高雄高分院今天上午針對黃姓男子遭殺害案，依殺人罪做出比一審還重判決，判主嫌鄞子翔14年8月徒刑，共犯李敏誠11年，都比原審還重，另一名賴姓嫌犯則維持9年。

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(中時電子報)