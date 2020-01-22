中選會20日發文，公告罷韓二階連署應注意事項及規定。（台灣基進提供／袁庭堯高雄傳真）

罷韓行動發起人之一、前高雄前氣爆自救會長陳冠榮22日上午在臉書貼文，表示已收到中選會20日公告二階連署啟動的公文，象徵罷免運動又向前推進一步。陳冠榮也預告，接下來將會在高雄廣設連署點，詳細地點將在28日、大年初四公布。

陳強調，接下來要在60天內、達標30萬份，是相當沈重的壓力，28日預計將在民進黨、基進黨、時代力量的服務處廣設連署點。但他認為，反對陣營也準備好了一系列的手段要來卡罷韓，也特地提醒民眾參與二階連署注意事項。

陳指出，務必使用統一格式的連署書，每天回收。此外，需親自填寫、不可代填。撰寫需工整，不可寫簡體字。完全依照身分證戶籍地址填寫，鄰里也要寫清楚。一張連署單最多可寫7人，但必須是同一里。

此外，連署單不可交給陌生人，避免遭惡意銷毀。陳還強調，只要是高雄市民都可以寫連署單，切勿被謠言誤導。

台灣基進新聞部副主任張博洋表示，過去韓市長抹黑「中央卡韓」，不過中央統籌分配稅款超徵後、分配9.4億元給高雄，可見中央現在不但沒有「卡韓」，甚至還力挺「罷韓」。

(中時 )