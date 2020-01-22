防發疫情財 拼多多監測口罩價格下架惡意漲價 11:482020/01/22 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸武漢新型冠狀病毒的確診案例持續增加，引發民眾加速購買口罩、消毒液等防疫物品。據新浪財經報導，電商平台拼多多宣布，本周起已啟動特殊商品應急預案，對照歷史價格，24小時不間斷對口罩、消毒液、體溫計、板藍根等疫情相關產品進行監測。 拼多多表示，平台將對臨時調價幅度超過一定比例的商家，會有專員進行窗口指導。對情節嚴重的惡意漲價行為，平台甚至還會人為干預，對商品進行下架處理。 (旺報 ) #平台 #口罩 #商品 #消毒液 #價格 也許您會感興趣 推薦閱讀 急診有武漢肺炎疑似病例？新竹馬偕回應了 08:562020/01/21 生活 戴口罩就萬全？ 疾管署副署長莊人祥：N95不要亂戴 13:282020/01/21 生活 不只用來防疫 MIT口罩躍上國際時裝周舞台 20:502020/01/21 生活 防疫武漢肺炎！超商口罩備貨量激增 21:092020/01/21 財經 中衛口罩首登國際時裝周 彩色口罩年銷量激增85％ 21:052020/01/21 財經 肺炎襲台 N95口罩價格三級跳網嚇傻 21:282020/01/21 日常 醫師：N95口罩勿亂戴 04:092020/01/22 焦點新聞 防武漢肺炎！超商口罩備貨激增 04:102020/01/22 產業．科技 防疫口罩百百種 你選哪一種？ 09:142020/01/22 生活 《電子商務》武漢肺炎疫情延燒，電商口罩銷量暴增 10:512020/01/22 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 新投資人曝光！張綱維呼籲政府讓遠航復飛 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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