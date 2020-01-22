大陸武漢新型冠狀病毒的確診案例持續增加，引發民眾加速購買口罩、消毒液等防疫物品。據新浪財經報導，電商平台拼多多宣布，本周起已啟動特殊商品應急預案，對照歷史價格，24小時不間斷對口罩、消毒液、體溫計、板藍根等疫情相關產品進行監測。

拼多多表示，平台將對臨時調價幅度超過一定比例的商家，會有專員進行窗口指導。對情節嚴重的惡意漲價行為，平台甚至還會人為干預，對商品進行下架處理。

(旺報 )