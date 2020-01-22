根據美國媒體報導指出，鵜鶘將在明日上午10點30分在主場迎戰馬刺(緯來體育台直播)有意讓選秀狀元錫安威廉森出賽，同時此役也是錫安在NBA的生涯處女秀。

錫安威廉森可說是NBA史上最受注目的狀元郎，可惜卻在去年10月受了傷，隨即接受左膝半月板關節鏡手術，去年12月開始接受復健訓練，原本傳出本月初就能復出，沒想到卻是一延再延，這次終於是「千呼萬喚始出來」，球迷的等待總算是值得的。

據了解，鵜鶘不會設限錫安威廉森的生涯首秀上場時間，但仍會依照錫安的身體狀況進行調整，有可能會看到錫安頻繁的上下場鏡頭。

對於生涯首戰，錫安威廉森表示，「對我而言，這場比賽意義重大，畢竟這是我在NBA的第一場比賽，不過，我並沒有太大壓力，因為我熱愛籃球，所以只要能夠站在球場上就是一件開心的事情，而且我現在才19歲，這將是我漫長NBA生涯中的一個過程。」

鵜鶘目前17勝27敗，西區暫居第12，距離第八的灰熊只有3.5場勝差，錫安威廉森在此時傷癒歸隊，對於鵜鶘而言無疑是打了一劑強心針，有機會闖進季後賽。

(中時 )