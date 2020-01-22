武漢肺炎擴散！澳門出現首例確診案例 11:522020/01/22 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 武漢肺炎擴散，外出應戴口罩預防。（示意圖／取自達志影像） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 澳門今（22）日公佈出現首例新型冠狀病毒感染的確診案例，患者來自武漢。 據大陸央視報導，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今天11時召開新聞發布會，會上稱，澳門出現首例確診新型冠狀病毒感染的案例。患者為一名來自武漢的52歲女子，其咽痛、咳嗽約一周，昨日到醫院求診即時隔離。 (旺報 ) #澳門 #冠狀病毒 #病毒 #感染 #首例 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎再添1死 北京也淪陷 07:222020/01/20 生活 武漢肺炎和SARS是親戚 無藥可解 13:212020/01/20 生活 武漢肺炎疫情延燒 世衛將開緊急會議 06:402020/01/21 生活 疑有武漢肺炎病例 馬偕急診醫師：勿自私僥倖 10:372020/01/21 社會 2019新型冠狀病毒多可怕？ 6點看懂武漢肺炎懶人包 18:502020/01/21 生活 防武漢肺炎疫情 柯文哲秒變回醫生說... 20:202020/01/21 生活 武漢肺炎 西雅圖發現美國首宗病例 05:522020/01/22 國際 《美股掃瞄》美國確診武漢肺炎，美股收黑 08:562020/01/22 財經 共同發現SARS德學者：陸未隱瞞新肺炎疫情 09:012020/01/22 國際 《港股》港股回神，恆指開漲0.47％ 10:512020/01/22 財經 兩岸熱門新聞 武漢肺炎潛伏期多久？陸衛生專家回應了！ - 兩岸 陸學者投書陸媒：國民黨青壯派 搞錯檢討方向 - 兩岸 3架可打F-22 伊朗或向陸購殲-10C - 焦點新聞 - 旺報 武漢肺炎確診破4百例 440人確診9人死亡！ - 兩岸 武漢肺炎／武漢人委屈求封城：沒得病 先被罵死 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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