澳門今（22）日公佈出現首例新型冠狀病毒感染的確診案例，患者來自武漢。

據大陸央視報導，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今天11時召開新聞發布會，會上稱，澳門出現首例確診新型冠狀病毒感染的案例。患者為一名來自武漢的52歲女子，其咽痛、咳嗽約一周，昨日到醫院求診即時隔離。

(旺報 )