快訊》北市3公車連環撞 7民眾輕傷送醫 11:512020/01/22 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北市重慶北路二段上午發生一起3輛公車追撞事故，造成7位民眾受傷。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台北市重慶北路二段上午發生一起3輛公車連環撞的意外事故，造成7位民眾受輕傷送醫。今天上午11點多，有2輛公車正在重慶北路二段停等紅燈時，後方第3輛公車突然煞車不及朝車尾直撞，造成第2及第3輛擋風玻璃整面碎裂，車上民眾摔成一團。 警消獲報後趕到現場，發現有7位民眾因跌倒受到擦傷及碰撞傷，經簡易包紮後送醫救治，目前都無大礙。根據第一台及第二台公車司機表示，事發當時2輛車都在停等紅燈，結果突然就從後方發生碰撞。至於詳細事故發生原因、肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。 (中時電子報) #台北市 #公車 #連環撞 #重慶北路 #輕傷 也許您會感興趣 推薦閱讀 買年貨逛市區 免費公車載你玩 04:102020/01/18 地方新聞 民眾黨立家規 立委連2會期評鑑差即開除黨籍 17:102020/01/18 政治 喜馬拉雅山雪崩 外交部：僅韓國人雪巴人送醫 18:152020/01/18 國際 陸共享單車大漲價 貴過公車 04:092020/01/19 話題觀察 春節連假 新竹縣推5條免費公車路線 13:182020/01/20 生活 國道3號南下5車連環撞 車流回堵7公里 14:392020/01/20 社會 小朋友剛下車 娃娃車下秒遭撞女老師送醫 20:112020/01/20 社會 春遊竹縣 5線公車免費搭 04:102020/01/21 地方新聞 海軍油彈補給艦空壓機炸裂 2士官1重傷1輕傷 11:172020/01/21 社會 永樂商場婦人遭電梯夾傷 命危送醫 12:282020/01/21 社會 社會熱門新聞 阿嘶！長腿正妹賣車 窄裙、黑絲、水蛇腰全見網暴動 - 社會 外遇事件大逆轉！小三真實身份曝光 關鍵都靠「一統徵信」 - 社會 楊文虎欲逃到非洲 老婆嫌日子苦選擇赴美 - 社會 調查局罕見長槍戒護 潤寅楊文虎押返臺灣 - 社會 活春宮男主角到案 妻罵出名了 - 社會新聞 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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