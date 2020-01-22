台北市重慶北路二段上午發生一起3輛公車連環撞的意外事故，造成7位民眾受輕傷送醫。今天上午11點多，有2輛公車正在重慶北路二段停等紅燈時，後方第3輛公車突然煞車不及朝車尾直撞，造成第2及第3輛擋風玻璃整面碎裂，車上民眾摔成一團。

警消獲報後趕到現場，發現有7位民眾因跌倒受到擦傷及碰撞傷，經簡易包紮後送醫救治，目前都無大礙。根據第一台及第二台公車司機表示，事發當時2輛車都在停等紅燈，結果突然就從後方發生碰撞。至於詳細事故發生原因、肇事責任歸屬仍有待進一步調查釐清。

(中時電子報)