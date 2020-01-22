科思創與廣汽研究院攜手合作，利用其熱塑性複合材料為廣汽集團最新電動概念車ENO.146打造輕量化座椅。

該輛概念車首度於2019廣州國際汽車展亮相，並創下全球低風阻新紀錄（風阻係數：0.146Cd），綜合工況續航里程測算可達1000公里。除了發揮空氣動力學的設計來實現此一強勁的性能外，同時廣汽研究院也在汽車內飾中大量採用輕量化和環保材料來減輕整車重量、提高續航能力及永續發展的標準。而科思創的Maezio複合材料即是其中之一。

廣汽研究院副院長張帆表示，電動化、智慧化、網聯化這些趨勢已經重新定義了未來汽車內飾的角色和作用，同時對材料提出了更多的要求，比如輕量化、環保永續，甚至是創造新的使用者體驗，如視覺、聽覺和觸覺等。

ENO.146概念車前排座椅的背板由科思創的Maezio，連續纖維增強熱塑性複合材料製成。與傳統金屬相比，採用該複合材料可減少座椅背板多達50%的重量。

科思創熱塑性複合材料業務負責人Lisa Ketelsen表示，在汽車內飾中，座椅占整車的比重較高，因此是減重的理想對象。纖維增強複合材料是汽車輕量化的理想材料，而 Maezio可以進一步簡化成型和製造工藝。

傳統金屬框架的座椅需要添加一系列配件來完成座椅的裝配，也因此增加了生產和裝配的複雜性。熱塑性複合材料Maezio，則可透過模內加工整合零件，將各種功能部件集結在製作座椅的模具中，藉由一體成型減少零件數量及使用材料的種類。

從CMF（顏色、材料、表面處理）的角度來看，概念車內飾的設計靈感源於自然。據廣汽研究院前瞻設計專業總師陳奎文介紹，內飾的色彩和材質的靈感汲取自一幅具有中式情趣的《荷塘意境》圖，以濃淡相宜的綠色烘托，搭配大量環保材料，生動體現綠色交通。例如，座椅表面的條紋織物如同荷葉葉脈，並採用植物染色，從不同角度可以看到葉脈顏色的變化。

陳奎文表示，座椅背板必須作為可視的元件融入這一設計理念，因此材料需要具有自然的外觀和美學價值，而且必須可回收。

Maezio熱塑性複合材料可以在使用壽命結束後回收利用，透過機械切碎後重新加熱成型，同時打破以往碳纖維的刻板形象，打造出獨特的大理石外觀，符合概念車的設計要求和永續發展理念。

(工商 )