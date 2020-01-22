本刊記者今天詢問住在台北市、高雄市等地的民眾採買口罩的情況。住在信義、松山區的Joanna育有一個小孩，她昨天晚上已經在寶雅買到口罩，另一位媽媽Shirley也說昨天去買的時後「架上還有貨，沒有排隊人潮」。住在木柵的國中國文老師朵拉則是說「昨晚去全聯沒有，今天返家回鹿港看看」。

住在高雄的Janice則是說，「剛剛我同事在揪一起跟廠商訂口罩，打給廠商後說都缺貨了，要過年後才有，現在真的超搶手的。」Wayne則是說「在網路訂，已經在限量」。

記者上午實地查訪北市延平北路靠近迪化街的一家藥局，貨架上仍有口罩，也陸續有民眾前來採購。店家告訴記者說，「這兩天來買口罩的民眾，多是直接買一大盒包裝，白色、藍色銷最快，現在大包裝的只剩粉紅色口罩。」此外，還有一些零星散裝的口罩，店內存貨確實出售速度比往常加快。

藥局老闆還說，今年的口罩廠商有的原本是訂在1月20日關倉準備過年，現在因應大陸武漢傳出的「2019新型冠狀病毒」疫情，已經儘量在出貨給藥局，但是可以分到多少數量以及到貨時間都無法確定。

民眾陸續位於延平北路、迪化街附近的藥局採買口罩。（攝影／李蕙璇）

(中時電子報)