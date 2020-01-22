新北市15歲未成年少女指控寄宿在外公家時，遭色外公卻對她伸出狼爪，撫摸她胸部、下體，隔天少女母親要少女再度到外公家借宿時，少女先是沈默不語，接著躲在廁所崩潰大哭，少女母追問下才驚知這件事，母親忍痛大義滅親報警，但外公卻辯稱不小心，更讓母親痛斥「老爸實在太下流」。

檢方表示，去年5月少女因故寄宿在外公家，外公卻趁少女睡覺時，隔著衣褲撫摸少女胸部2次、下體1次，少女當下隱忍未揭穿外公狼行，少女心想說忍過一晚就算了，或許是外公喝醉了也說不定。

沒想到隔天少女母又要她到外公家借宿，少女才向母親哭訴昨晚寄宿時，外公不但主動跟她談論青春期交男朋友的話題，還多次伸手碰她胸部、下體，少女母得知後怒而大義滅親，直接帶女兒報警提告。

庭訊時，外公辯稱，當晚外孫女要她拍拍哄入睡，他只有隔著棉被拍孫女2下，另因外孫女睡覺時將衣服拉得很高，他才會將衣服拉下，提醒外孫女這樣不好看，可能是睡覺時外孫女壓到他的手，他推開才會不小心碰到外孫女下體。但辯詞不被檢方採信，仍將他依照姦淫幼女罪起訴。

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(中時電子報)