大陸武漢肺炎疫情持續擴大，台灣也出現首宗確診病例，對此，蔡英文總統（右）22日在總統府敞廳發表重要談話，蔡英文表示，目前中央已經開設疫情指揮中心，通報體系已經建立，機場的防疫把關也非常嚴格，一有疑似的情況就會啟動後送的檢驗機制，請國人毋須驚慌，正常生活。圖左為副總統陳建仁。（劉宗龍攝）

國內出現首宗武漢肺炎案例，蔡英文總統今（22）天啟動國安機制，蔡英文表示，國人赴武漢旅遊團以及武漢人來台旅遊全部暫停，涉及小三通的金馬地區也已加強防疫，目前防疫為三級開設，對疫情可能擴大狀況都已作好相關準備，至於是否針對陸客採取進一步限制措施，會視疫情發展再作相應的處理。

蔡英文和有抗SARS經驗的副總統陳建仁今天在總統府敞廳發表公開談話，蔡英文表示，現在的執政團隊，包括陳建仁副總統、行政院長蘇貞昌，都是在17年前抗SARS的行政團隊，17年前的我們一起挺過SARS風暴，17年後的今天，我們有足夠的經驗、足夠的準備和足夠的信心面對挑戰，請大家無需驚慌，應維持正常生活，隨時注意政府提供的各項疫情的資訊。

她說，今天早上為了因應武漢肺炎的疫情，我們召開國安高層會議，會中聽取的疫情相關簡報，她也做出了相關的指示，目前疫情為第三級的疫情等級，已經開設中央流行疫情指揮中心，與疫情相關的部會也已成立小組，請大家放心，我們已經做好面對病毒的防疫的準備。

她說，我們機場的防疫把關非常的嚴格，所以一有疑似情況就會啟動後送的檢驗機制，目前已經檢驗的有26人，其中確診有一例，就是從武漢飛返桃園機場的這位，已接受妥善的照顧，現在也已經退燒，其他可能受到影響的乘客也在密切追蹤當中，並且加強他們的自主健康管理，如果他們有疑似發病的現象，也會一起進行合理的診治。

蔡英文表示，她已請相關單位強化篩檢，要在最短時間內可以確認，並請相關部會加強疫情說明和衛教的宣導、透過各媒體平臺、民間通用的社群軟體協調合作，做正確防疫訊息的傳遞。

她說，目前衛福部也已經發動整個醫療體系，規劃應變的醫院、收治單位，以及單點隔離病床等醫療能量，也特別指示加強醫療資源在第一線防治，政府也已經密切的掌握口罩等防疫物資的存量會視需求隨時釋出，請大家不必擔心。

她也建議國人配戴一般的口罩，毋須恐慌也不需要去搶購口罩，也請大家保持良好的衛生習慣，常注意自己的體溫，對於大家所關心旅客來台是否會擴大疫情這個問題，我們也作出的相關的因應，交通部已經將旅遊警示提高，國內赴武漢旅遊團已經暫停，也已暫時武漢旅遊團來台。

由於這段時間剛好是農曆春節期間，她提醒國人不用驚慌，維持正常的生活，記得隨時掌握好政府所提供的各項疫情的資訊，做好自主健康管理，就可以避免疫情的威脅。

但對於防疫，蔡英文要求要超前部署，料敵從寬，「這是我們工作的原則」，她也要特別呼籲，作為國際社群的一份子，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並且與台灣充分的共享正確的疫情資訊，這對中國人民本身也是有利的。

她也再度呼籲，臺灣是世界的一部分，二千三百萬的台灣人與地球上其他的角落一樣，都隨時面對健康風險的威脅，WHO不應該為了政治的因素，排除台灣，全球防疫的第一線，要有臺灣參與的空間。

陳建仁則呼籲在過年期間，大家要注意自己的健康，勤洗手量體溫，如果有發燒的症狀，就要到相關的醫療院區檢驗。

由於這次只針對來台團客處理，媒體詢問自由行部分如何防疫？蔡英文表示，目前也採取一下預防措施，包括上機前的檢查、在飛機上的解說和詢問，像發現的首例就是來台灣以後，相關的人員上飛機找出來的。

陳建仁表示，目前進行的是三級防疫開設，未來會隨著疫情發展狀況來做，從三級到二級和一級都有相關的因應措施。一旦疫情擴散，進入到二級、一級的時候，各個區域感染相關醫療院所都已經作好準備，在北中南東都有相關的指定醫院，特別是在金門跟馬祖，因為離島小三通的關係，已特別在這個部分來加強。

媒體詢問除了武漢遊客之外，新加坡已針對所有陸客啟動邊境管理，限制入境，台灣是否也有這樣的考量？蔡英文表示，目前是第一階段處理，未來會視疫情狀況，再做相應的處理。

(中時 )