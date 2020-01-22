2020總統大選已於日前塵埃落定，而這場選舉的附帶收穫，就是發掘出不少新生代政壇偶像，其中，在「雙帥爭霸」中敗給蔣萬安的民進黨候選人吳怡農，外界也相當關心單身的他的感情發展，命理師李行分析了吳怡農這幾年的運勢，斷言他2021年，愛情的部分會出現「關鍵時刻」。

命理師李行在《94要客訴》節目中，就吳怡農的生肖、人格數進行解析，表示69年出生屬猴的他，新的一年運勢部分起伏較大，畢竟經歷高潮，緊接著將面臨稍微下滑，然從人格數來看，他的「16」屬姓名學中人氣指數最高的筆劃，李行因此斷言他若能在這回選舉失利的情況下，繼續努力維持住人心與熱度，2年後將更往上一層。

而眾「農婦」最關心的感情運，包含主持人在內都很好奇「黃金單身漢」吳怡農，是否有機會名草有主？李行大膽直言目前沒跡象「2020年沒有機會」，然2021年吳怡農紅鸞星動，「跡象非常非常明顯」，笑說對吳怡農可能的交往對象或廣大粉絲喊話，若想拿下農農，這兩年可以努力拚一波。

(中時電子報)