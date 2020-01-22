吳敦義在臉書PO出昨天偕太太蔡令怡赴高雄找韓國瑜的照片。（摘自吳敦義臉書）

吳敦義在臉書PO出昨天偕太太蔡令怡赴高雄找韓國瑜的照片。（摘自吳敦義臉書）

2020選舉國民黨大敗，上周三中常會被逼下台前主席吳敦義，今在在臉書發文，PO出昨天偕太太蔡令怡赴高雄找市長韓國瑜餐敘，還一同走訪高雄新觀光亮點「愛河愛．之鯨」的照片。

國民黨上周三中常會提出2020敗選檢討報告，其中臚列七大原因，從兩岸論述失靈、總統初選紛擾、惡質網軍帶風向、選戰策略失誤、黨內不團結、不分區提名爭議、未獲青年青睞，其中總統候選人韓國瑜個人形象、參選總統正當性及選戰策略等「韓國瑜因素」，都被黨中央逐一分析檢討。

不過吳敦義今天在臉書表示，這次的選舉雖然沒有贏得勝利但阿義哥（吳敦義）還是非常感謝韓市長的努力與付出，並期許他未來在市政上面能為高雄做更多的事情。

吳說，期間韓市長也特別與阿義哥介紹了高雄愛河畔的裝置藝術「愛河．愛之鯨」，這也是現在高雄最新的觀光亮點。所以最後阿義哥也非常希望大家今年過年能多到高雄走走玩玩！

(中時 )