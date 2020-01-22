遠東航空自上個月13日停飛至今已41天，公司董事長張綱維今（22）日終於與投資人代表蔡慧玲律師一起現身，指出中部知名投資人蔡孟哲博士與台中林姓地產界人士願意投資遠航，只要政府同意遠航復飛，就可挹注資金，也可立刻發放員工薪水，預計初期籌資30億元。

蔡孟哲是多家大學電子商務教授，數家公司負責人，顧問，臺灣經貿觀光協會理事長，2002年創立全球休閒控股集團，資本額，十億美金，股票上市，同時在臺灣創立旅遊新聞媒體。

張綱維在記者會對於這段時間造成社會大眾、旅客及公司全體同仁的困擾，致上深深的歉意。

他表示一路走來支撐著我，最重要的信念就是照顧這一千多位員工的家庭，因為有許多員工從年輕時就在遠航打拼到現在，我絕對不能讓他們中年失業。在更專業更有實力並且同意繼續照顧這一千多位員工的經營團隊接手的前提之下，我個人願意全部退出，不計盈虧、不計榮辱，一定要維護這一千多位員工的工作權，一定要照顧這一千多個家庭的生存權，我在此懇求政府高抬貴手，協助新的經營團隊順利接軌，讓遠航復飛，永續經營。在投資人資金溢注後，將優先發放同仁薪資及所欠款項。

目前，公司已尋得優質投資人待主管機關確認得以復飛後將溢注資金，遠航會把投資意向書及資金證明，送交主管機關，但是投資人溢注資金的前提在於主管機關准許遠航航班復飛。遠航懇求主管機關准許遠東航空復飛，政府最注重勞工生計以及工作權，期盼主管機關給予遠東航空及一千多個家庭一個生存的機會。

(中時電子報)