《日股》日經指數早盤收漲0.51％，衛生保健股續揚 11:592020/01/22 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 投資人對中國新型冠狀病毒肺炎疫情的恐慌情緒有所緩解，周三日經225指數早盤收漲0.51%，為23,985.50點。東證一部指數收漲0.31%，為1740.42點。 衛生保健類股持續受到追捧，而觀光類股賣壓仍然沈重。防護衣供應商Azearth大漲23.28%，纖維紡織廠Omikenshi漲近10%，兩檔股票前一日都亮燈漲停。 三菱汽車下挫近4%，德國檢方周二對該公司的多處德國營業據點進行搜查，因該公司疑似在柴油引擎裡安裝可讓有害物質排放量在受檢時看起來較少的裝置。 (時報資訊) #早盤 也許您會感興趣 推薦閱讀 《台北股市》盤中焦點股：彩晶、南六、康那香、毛寶、恆大、朋程 10:032020/01/20 財經 《日股》美股創新高，日經指數早盤收漲0.25％ 11:272020/01/20 財經 《日股》日經指數收漲0.18％，登15月新高 15:412020/01/20 財經 《韓股》韓股收漲0.54％，製藥口罩股飆升 15:582020/01/20 財經 《國際油價》中東情勢緊張支撐，周一倫敦原油期貨收漲 10:172020/01/21 財經 蔡英文首曝沈一鳴母親手寫信 23字藏洋蔥 10:422020/01/21 政治 港遭降評＋武漢肺炎擴散雙利空 港股重挫2％ 11:242020/01/21 財經 武漢疫情擴散 陸股跌幅擴大 資金淨流出逾50億人民幣 11:332020/01/21 財經 《日股》憂中國肺炎疫情擴散，日經早盤收跌0.75％ 12:162020/01/21 財經 肺炎疫情影響 滬指重挫1.4％ 流感防治類股走強 15:372020/01/21 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 新投資人曝光！張綱維呼籲政府讓遠航復飛 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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