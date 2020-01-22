投資人對中國新型冠狀病毒肺炎疫情的恐慌情緒有所緩解，周三日經225指數早盤收漲0.51%，為23,985.50點。東證一部指數收漲0.31%，為1740.42點。

衛生保健類股持續受到追捧，而觀光類股賣壓仍然沈重。防護衣供應商Azearth大漲23.28%，纖維紡織廠Omikenshi漲近10%，兩檔股票前一日都亮燈漲停。

三菱汽車下挫近4%，德國檢方周二對該公司的多處德國營業據點進行搜查，因該公司疑似在柴油引擎裡安裝可讓有害物質排放量在受檢時看起來較少的裝置。

(時報資訊)