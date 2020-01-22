2020年全新「Voice Up Concert讚聲演唱會」，將於4月11日起在台北Legacy開唱，在活動邁向6週年的同時，2020《讚聲》邀來了包括動力火車、張立昂、蔡佩軒、許書豪、草屯囝仔、J.Sheon、蔡黃汝、謝震廷、梁文音、李玉璽、Uncle Encore等11組樂壇好聲音，都將加入演出陣容。

首度受邀的李玉璽開心地說：「很榮幸跟《讚聲》首次合作，距離上次的專場演出也有一段時間了，很興奮也將會努力準備讓大家看見不同的李玉璽。2020有很多要跟大家分享的都會在演唱會呈現，大家，我們到時候見。」同樣也是第一次參加的張立昂表示：「很開心！而且今年剛剛才推出新作品，馬上就要跟大家見面，希望可以跟歌迷一起合唱同樂。」

連續兩年披上《讚聲》戰袍熱情開唱的動力火車，不僅擔任讚聲6週年最強大的火車頭，同時更首度將讚聲演唱會延伸至台中legacy，創下台中開唱新紀錄；動力火車也提到：「連續兩年參與讚聲，就是為了支持流行音樂、支持好的音樂平台，讓更多人看見也聽見更多優質的好聲音、好音樂。」2020年全新「Voice Up Concert讚聲演唱會」門票22日中午12點正式開賣，詳情請洽寬宏。

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(中時電子報)