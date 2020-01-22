對於大陸爆發「2019新型冠狀病毒」武漢肺炎，在武漢有工廠的鴻海，有不少員工年節休假返台，今（22）日鴻海愛心嘉年華活動也啟動防疫工作，活動現場配發口罩，返台的員工則在家自主管理，並將擬定午後員工是否返回駐地上班的因應措施。

在武漢肺炎重災區武漢有工廠的鴻海，鴻海創辦人郭台銘在集團「鴻海愛心嘉年華」活動上指出，自武漢返台的出差員工、駐地在武漢返台者，都逐一了解並要求在家自主管理14天，今天就不讓這些同仁來參加年度的活動，目前員工並沒有傳出異狀。

接下來在疫情還沒穩定下來的這段時間，郭台銘表示，將與鴻海董事長劉揚偉及大陸武漢的主管開會商討接下來的因應工作，同仁回台者與家人在家隔離，年後能否用視訊會議的方式搖控。近兩週內有到武漢出差的員工，也向公司登記自主管理在家休息。

在鴻海愛心嘉年華活動現場，鴻海也提升了防疫的準備，包括醫護站備有3萬個成人口罩、3,000個兒童口罩及乾洗手液，提供給來參加活動的員工與眷屬使用，現場還備有額溫槍、耳溫槍協助測量體溫。

鴻海表示，去年12月武漢疫情爆發後，武漢廠即持續檢測以及衛教宣導，12月下旬武漢出現確診病例後，防禦機制跟著提高，不但所有員工皆全面量測體溫，並規定人人皆需戴口罩。同時，集團總部防疫中心也啟動防禦SOP，除密切監控各廠區員工狀況，亦加強防疫宣導，提醒員工務必留意自身健康狀況，勤洗手、戴口罩，做好自主健康管理。

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(中時電子報)