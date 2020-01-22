武漢肺炎疫情升溫，中央疫情指揮中心將武漢旅遊疫情建議提升至第三級警告。觀光局此表示，已與行政院消保處、旅行公會全聯會及品保協會商定旅客參團解約退費規定，參團旅客可解除契約、且不負損害賠償責任，旅行業者需將扣除必要規費的餘款退還旅客。

中國大陸武漢近期發生不明原因肺炎疫情，初步判定為新型冠狀病毒。由於台灣21日出現首例境外移入的確診個案，且世衛組織表示此新型冠狀病毒可能具持續人傳人能力，中央疫情指揮中心對此將武漢旅遊疫情建議提升至第三級警告，建議如非必要應避免前往。

為保障參團旅客權益，觀光局表示，已與行政院消保處、旅行公會全聯會及品保協會商定旅客參團解約退費規定。按國外旅遊定型化契約第14條規定，因武漢肺炎疫情屬不可抗力或不可歸責於雙方當事人事由，參團旅客可解除契約、且不負損害賠償責任。

觀光局表示，若參團旅客擬解約，旅行業者需將扣除必要規費的餘款退還旅客，請旅行業者確實依上述處理原則辦理旅客解約退費事宜，並以對旅客有利者為優先考量適用。旅客若欲延後行程或轉團，仍可洽商旅行社辦理。

觀光局也提醒旅客，近期若前往中國大陸武漢地區，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，且避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

若近期前往武漢的旅客，在返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口

檢疫人員。返國14天內若出現上述症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。

(時報資訊)