在什葉派真主黨及其盟友同意新內閣必須緊急解決經濟危機之後，黎巴嫩總理狄亞布（Hassan Diab）所領導的新政府今天終於成立。

黎巴嫩因陷入1975到1990年內戰以來最嚴重的經濟危機，民眾舉行大規模示威活動，以對執政當局表達抗議，時任總理哈里里（Saad al-Hariri）於去年10月請辭，巨債纏身的黎巴嫩從此呈無政府狀態。

新任財政部長瓦茲尼（Ghazi Wazni）表示，黎巴嫩需要外援才能從史無前例的危急情況脫困，經濟危機迫使民眾到銀行「乞求美元」，老百姓擔心自己的存款化為烏有。

瓦茲尼形容黎巴嫩外匯主權債務即將到期，情況「急如水火」。

新內閣由20位獲各黨派支持的專家部長所組成，財長瓦茲尼為經濟學者，曾為國會財政與預算委員會顧問，他的任命也獲得國會議長柏瑞（Nabih Berri）支持。

狄亞布形容他的政府是技術官僚「救火隊」，將致力達成人民所企盼的目標。他就任後首次外國之旅將訪阿拉伯地區，特別是波斯灣地區。

(中央社)