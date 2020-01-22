民進黨最大派系是新潮流？卓榮泰：大家說太恐怖 12:042020/01/22 中時 曾薏蘋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨最大派系？卓榮泰說驚爆是這個系。曾薏蘋攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 準副總統賴清德今天接受廣播專訪被問到新潮流系指出，「目前新潮流不是黨內最大派系，大家把它講得太恐怖。」民進黨主席卓榮泰今受訪表，黨內團結就是一個系，叫做「台灣系」。 高雄市長韓國瑜參選總統時曾說總統蔡英文被新潮流綁架，準副總統賴清德今天接受廣播專訪回應說，「所以他落選了。」他對民進黨不了解、也不清楚派系，目前新潮流不是黨內最大派系，大家把它講得太恐怖。 (中時 ) #派系 #潮流 #民進黨 #賴清德 #黨內 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡拿817萬票 高嘉瑜：民進黨不用太高興 01:292020/01/18 政治 前外交官挺柯惹怒英粉丟工作 戴季全痛批：民主遭破壞 11:352020/01/18 政治 首位民進黨山地原民立委 伍麗華遭抹黑擬提告 12:022020/01/18 政治 府院人事將異動？知情官員：目前穩定為前提 17:422020/01/18 政治 透視》藍白合作 引領中道打破獨裁 00:152020/01/19 政治 藍白聯軍 引領中道打破獨裁 04:092020/01/19 政治要聞 民進黨嗆時力 是小綠又不承認 04:092020/01/19 政治要聞 社論／第三勢力是柯文哲最強後盾 04:102020/01/19 時論廣場 防對撞 民進黨要轉彎 04:102020/01/19 時論廣場 兩岸都需要解放思想 04:102020/01/21 論壇廣場 政治熱門新聞 忠孝橋6天拆除 柯文哲23日又要拆橋了 - 政治 嗆開除韓國瑜、羅智強黨籍 網友怒起底粉專！ - 政治 搶救民調！韓國瑜剩這4大補考機會 - 政治 郝龍斌選黨主席找王金平支持？洛杉基吐5字 - 政治 年終創7年新低 網：蔡英文出來面對！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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