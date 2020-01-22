準副總統賴清德今天接受廣播專訪被問到新潮流系指出，「目前新潮流不是黨內最大派系，大家把它講得太恐怖。」民進黨主席卓榮泰今受訪表，黨內團結就是一個系，叫做「台灣系」。

高雄市長韓國瑜參選總統時曾說總統蔡英文被新潮流綁架，準副總統賴清德今天接受廣播專訪回應說，「所以他落選了。」他對民進黨不了解、也不清楚派系，目前新潮流不是黨內最大派系，大家把它講得太恐怖。

(中時 )