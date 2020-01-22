勞基法規定「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日」，但也有但書如天災事變或突發事件等才可以請勞工來上班，如果疫情爆算天災事變嗎？勞動部官員表示，如果是無法預知的情況，如疫情爆發或臨時事件等，可以請勞工在例假日上班，但停止假期之工資，應加倍發給，並應於事後補假休息。

勞基法36條明定「勞工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日。」；但有但書指出，如因天災、事變或突發事件，雇主有使勞工於休息日工作之必要者，其工作時數不受第三十二條第二項規定（延長工時上限）限制，40條也開放如天災、事變或突發事件，雇主認有繼續工作之必要時，可以勞工假期。

勞動部官員表示，如果是如八仙塵爆等意外發生，或是疫情爆發等無法預知的情況，就屬「天災、事變或突發事件」，可以請勞工上班，但應於事後24小時內，詳述理由，報請當地主管機關核備，而停止假期的工資，應加倍發給，並應於事後補假休息，意謂要給假又給加班費。

至於如果勞工赴海外出差，染病遭強制隔離，可以請公假嗎？勞動部官員表示，如果是因職業上原因，可以請公傷病假，但如果是個人旅遊，只能自己請病假，雇主應給予半薪。

勞保局也指出，如果勞工遭遇普通傷害或普通疾病住院診療，不能工作，未能取得原有薪資，正在治療中者，可以從不能工作第4日起，請領普通傷病補助費，但門診或在家療養期間均不在給付範圍。

(中時 )