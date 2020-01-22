遠東航空停飛41天，董事長張綱維相隔40天後再度出面召開記者會，宣布找到投資人進場，可以挹注30億資金，前提是政府同意遠航復飛，或至少開出復飛條件。

遠航去年12月12日突然宣布停飛，儘管董事長張綱維隔日出面解釋是「誤會」，但遠航至今仍然停飛，且發不出員工12月薪資，交通部已在進行廢照程序。

張綱維說，希望找到更有實力、更專業的經營團隊，但這一陣子還沒有找到符合條件最好的投資人，目前有興趣的投資人有很明確表達，政府同意遠航復飛之後，會挹注大量資金。張表示，政府一向注重勞工生計，希望政府能明確同意復飛，資金近來之後，會優先發放員工薪水，接下來由新的經營團隊照顧遠航1000多個家庭。

投資人代表、律師蔡慧玲指出，以蔡孟哲博士為主的經營團隊，將挹注15至20億資金，遠航曾從負債120多億，走到目前淨值正10幾億，這幾年其實很多人都找上她希望能接手遠航。她強調，遠航現在碰到的困難是資金斷鏈，其實公司體質還是好的，只是張綱維獨資太辛苦，需要有新的投資人。

張綱維表示，遠航需要募到30億資金，現在已經找到，就只差政府態度，今天是上班日最後一天，接下來就要過年，投資人資金隨時可以進來，希望政府告訴遠航要什麼資料、復飛的條件、補足多少資金、要做什麼準備，如果廢照等於判遠航死刑，投資就不會進來了。

(中時 )