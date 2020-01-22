面對美國重拳連下，與美國總統川普一同出席達沃斯經濟論壇的華為創辦人任正非同場的政商領袖們表示，即使美國敵意更為強烈，甚至組成對華為包圍網，華為仍可以撐過去，並不擔心美國進一步對華為打擊，稱他們對華為營運影響是有限的。

Speaking at the World Economic Forum in Davos, @Huawei CEO Ren Zhengfei said the firm is prepared for any new challenges that the US will bring in the coming year. #Huawei #Davos pic.twitter.com/Tso4Quq78T — Global Analytica (@AnalyticaGlobal) January 21, 2020

據美國有線新聞網（CNN）與美媒CNBC報導，對於華為恐再遭華府進一步打擊，任正非21日在達沃斯（Davos）經濟論壇（World Economic Forum）上樂觀表示，美國去年拿實體清單打擊華為並未起多大作用，「我們認為自己基本上能抵抗過來，且過去已做好準備」。

即使美陸簽署第一階段貿易協議，但兩國交鋒逐漸從貿易戰轉向科技戰，而華為正是兩國交戰核心之一。去年5月，美國將華為列入實體清單，要求美國廠商必須經過政府許可才可對華為貨供，但此舉引起美廠反彈，至今商務部已三次延長華為臨時許可證期限；而去年11月任正非也對《華爾街日報》表示，華為早已準備好面對美「實體清單」永遠存在。

報導也指出，華為輪值董事長徐直軍去年12也表示，華為2019年營收較去年成長18%，但他也坦言2020將是艱難的一年。

值得注意的是，川普也一同出席達沃斯經濟論壇，並在同日發表演說時繼續吹捧任內的經濟政績，尤其是失業率創下50年最低。除了剛簽署的美陸第一階段貿易協議外，川普也提到了美墨加貿易協議，以及將與與英簽署全新的貿易協議；但他也同時對歐盟再下馬威，除了對歐洲鋼鋁產品課徵懲罰性關稅之外，並揚言進一步對歐洲汽車增稅。

'To every business looking for a place to succeed...there is no better place than the U.S.,' said President Donald Trump at the World Economic Forum in Davos where he touted America's economic strength https://t.co/77pS8HA4TK pic.twitter.com/HBGfK9u3FI — Reuters (@Reuters) January 21, 2020

(中時電子報)