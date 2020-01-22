大陸中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福22日在記者會上表示，還沒有證據表明出現「超級傳播者」，但會密切關注。高福稱，病毒和人類的關係就像「貓鼠遊戲」。新型冠狀病毒可能是從野生動物及被污染的環境中來，來源或是武漢一家海鮮市場非法銷售的野生動物。一開始是動物傳人，但病毒在適應突變。

高福指出，大概兩三年前，當時還沒有這個新型冠狀病毒，一個叫做「微生物學走勢」的雜誌專門講到了SARS、MERS（中東呼吸綜合症）的發生和超級傳播者之間的關係。他重申，對新型冠狀病毒仍處於一個不斷認知的過程中，所以還未有證據說已出現超級傳播者。

超級傳播者是指一名具有極高傳染性的帶病者，其比正常帶病者更容易傳染他人，而導致疫情大規模爆發。高福稱，中方的防控措施，是理論指導下的防控措施，特別關注可能出現的超級傳播者，這也是指導防控的一個非常重要方向。

(工商 )