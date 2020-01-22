台南傳出一名國一男學生，遭到學校游泳教練不當體罰，被打到全身都是傷，同學向社會局舉報，此事才被公開。不過學生的家長卻出面替教練喊冤，透露孩子人格發展曾受不良影響，就連社工輔導都沒用，直到遇見教練才有改善，希望相關單位不要追究教練的責任。

據《ETtoday》報導，被體罰的學生16日對公民課的女老師嗆聲：「如果妳寒假作業派太多，我就要上去Ｘ妳！」班導責令他寫「事件經過陳述書」，並請教練協助管教，但學生卻偽造教練簽名。

17日下午泳訓時，教練持空心的塑膠船槳槳柄體罰學生，導致學生「臀部有稍微瘀青」；同學知道後就打電話向社會局舉報教練不當體罰，說他被打到全身都是傷。

塑膠船槳。（圖／淘寶）

不過這名學生的母親卻表示，教練體罰是事出有因，兒子從小成長的環境充斥著「家暴」，前夫總把髒話掛在嘴邊，酒後便對自己和兒子的祖母家暴，讓他從小就學會滿口三字經，就算社會局派社工專門輔導，兒子受到影響的人格也沒有改善。

母親表示，直到兒子升上國中、加入泳隊，接受團體生活的約束和教練的嚴格管教，行為才漸漸修正，有明顯的進步：「就是教練用心，我才放心、全權交由教練管教。」由於母親在北部工作，所以將孩子托給教練，就連吃住都是在教練家。

被指控不當體罰的教練則說，這名學生經常恐嚇、逼男同學買東西給自己吃，還對女同學有「肢體接觸」，對老師也沒有應有的尊敬，甚至會拿東西砸向老師，情緒失控時還會在學校發飆、踹門，讓老師們相當頭痛。

母親強調：「教練真的是為了要管教學生！」極力為教練喊冤，希望相關單位不要追究教練；社會局表示已著手調查，教育局則表示會主動介入釐清。

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(中時電子報)