美國聯邦參議員賈德納昨晚與蔡英文總統進行越洋通話，祝賀她勝選連任，蔡英文則表達誠摯的謝意，並盼臺美雙邊合作關係更加緊密。

總統府今天發布蔡英文總統昨晚與賈德納越洋通話的訊息指出，通話過程中，賈德納參議員首先恭賀總統連任，並表示，將致力促進臺美雙邊關係及支持自由民主臺灣。

他提到，臺灣面臨來自中國的壓力與挑戰日益加劇，盼未來能夠凸顯臺灣所展現的領導能力，並在經濟、安全方面等議題上持續合作，讓臺美夥伴關係更加緊密，共好共榮。

蔡英文總統對於賈德納參議員表達來自美國的友誼及美國國會的支持，再次表達謝意。蔡總統認為，未來臺灣面對中國的挑戰會越來越艱難，美國的友誼及支持對臺灣來說，至關重要，也期盼未來能夠有更緊密的合作關係。

蔡英文說，她仍記得去年7月「自由民主永續之旅」在丹佛過境，拜訪賈德納參議員的家鄉—科羅拉多州，是非常愉快的經驗，感謝他的熱情接待，希望未來有機會能夠再度拜訪。

(中時 )