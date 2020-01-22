民間鬥蟋蟀的古老童玩，竟被賭徒被用來當作押注賭博工具。台南市佳里分局春節前積極查抄賭場，昨天深夜就在轄內查獲一座大型「鬥蟋蟀賭場」，現場查獲賭客13人及計時器、蟋蟀等賭博工具。

據了解，台南有不少地方流行鬥蟋蟀遊戲，蟋蟀主人們透過飼養或購買方式，過濾篩選出優良品種進行蟋蟀之間的戰鬥，這種賭博方式為，賭客必須先利用大碗公依身材區分量級，然放入長條形競技盒，接著用鬥蟋蟀棒激起戰鬥意志後，由2隻蟋蟀互咬，在10分鐘內要分出勝負。

昨天深夜，警方獲報有民眾鬥蟋蟀押注，於是調集警力埋伏，果然發現有民眾收取入場費並提供場地聚眾抽頭，警方屋內民眾專注看著蟋蟀在台內廝殺時，一舉衝入，現場逮捕13名賭客，桌面上放賭資等。

佳里分局偵查隊長尤開欽表示，現場主要是提供不特定的民眾進場的時候收取入場費，入場的民眾，如果有示意或者是有押注的話，現場就有人收取，雙方成立對賭。」

警方強調，春節連假期間休閒放鬆可以，但是千不要從事違法賭博行為，如果在公共場所或提供場地聚眾抽頭，只要有收錢押注，不管金額大小，都是違法的，可以處新台幣9千元以下罰鍰。

(中時電子報)