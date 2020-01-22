很有可能搶下 2020 年旗艦手機首發之名的三星 Galaxy S 系列新機，根據最新傳聞，推出 S20、S20 Plus 以及 S20 Ultra，而取消 S20e 較為平價機種的可能性相當高。代表新機對比 2019 年的 S10 系列，螢幕尺寸又更放大了。如今，不只 Galaxy S20 系列的規格已經提前走漏，連價格也在發表會前曝光。令人好奇，2 月 11 日發表會中三星還會端出那些奇招？

知名 XDA 論壇的 TV 主持人暨撰稿人 Max Weinbach 在個人 Twitter 分享，三星 Galaxy S20 系列以及三星新一代摺疊機 Galaxy Z Flip 的推估價格。他認為 S20 5G 價格落在 900~1000 歐元之間；S20 Plus 5G 則是 1050 ~ 1100 歐元之間；S20 Ultra 則是 1300 歐元。Galaxy Z Flip 折疊螢幕手機的價格，則是預測在 1400 歐元左右。針對所公開的新機價格，Max Weinbach 是表示期待 Galaxy S20 系列的最終價格可以再調降，也期待 Galaxy Z Flip 的價格會再變動。

So just heard S20 prices. Expect these to be lower than listed but at the moment we are expecting:



S20 5G: €900-1000

S20+ 5G: €1050-1100

S20 Ultra 5G: €1300



Galaxy Z Flip is supposed to be about €1400 but I expect that to change before launch. — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 20, 2020

外媒曝光的三星 Galaxy S20 系列規格表。(摘自mysmartprice)

做為參考，三星在 2019 年初發表的 Galaxy S10 系列，容量與規格的資訊為：S10e 6GB+12GB 台灣定價 NT$24900(750歐元)；Galaxy S10 8GB+128GB 台灣售價NT$29900(899 歐元)；Galaxy S10 Plus 8GB+128GB 台灣定價 NT$32900(999歐元)，8GB+512GB 款式台灣則是NT$39900(1249歐元)。而 2019 年 9 月後上市的三星首款可折疊螢幕手機 Galaxy Fold，價格則是 2000 歐元，在台定價是 NT$68888(1980美元，是12GB+512GB款式)。由此來看，三星 Galaxy S20 系列當前的價格都比原本 Galaxy S10 系列略為上揚，不過考慮到螢幕更大且都是支援 5G 的機種來說，漲價幅度並不高；三星的 Galaxy Z Flip 預期價格則是比原先傳出的 1000 美金左右更高的不少，要吸引更多消費者投入，似乎價格上確實能再有往下調整的空間。

三星確定將於美國舊金山時間 2/11 上午 11 點（台灣時間 2/12 凌晨 3 點)舉辦 UNPACKED 發表會，屆時預期 Galaxy S20 系列、Galaxy Z Flip 還有全新的 Galaxy Buds+ 真無線耳機都將亮相。三星方面已經確認會在台灣官網進行直播，讓星粉可以在第一時間直擊。

(中時電子報)