台灣大(3045)旗下行動閱讀第一品牌myBook今(22)日宣布，將與明日正式開航的星宇航空合作，推出機上數位閱讀服務，成為國內第一家與航空公司合作、提供數位閱讀服務的電信業者。

台灣大表示，本次與星宇航空合作，讓旅客即使身處3萬5千英呎高空中，只要透過飛機座椅後方的旅客個人專屬觸控式螢幕，就能依個人需求任意放大或縮小數位閱讀頁面，盡情閱讀國內優質雜誌內容。

台灣大指出，myBook為星宇航空目標族群的需求，特別客製化提供最完整且豐富的數位閱讀體驗，並依照商務人士、親子家庭及旅遊愛好者等各族群偏好，精選出《經理人》、《TAIPEI WALKER》、《小日子享生活誌》、《康健》、《PC home》、《Beauty》、《城邦國際名錶》、《一手車訊》、《Lonely Planet 孤獨星球》以及《親子天下童書》等；至於下個月將登場的《走走》旅遊雜誌，更是配合星宇航班飛航地，提供各地私房景點資訊分享給乘客。

台灣大表示，從1月23日起，凡是搭乘星宇航空A321neo空中巴士的旅客，全艙等旅客都可免費閱讀myBook提供的商業理財、旅遊行腳、流行時尚等刊物。

(時報資訊)