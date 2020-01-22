《韓股》韓股回穩，盤中漲0.74％ 12:162020/01/22 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 周三南韓股市在經歷前一日的大跌後回穩，KOSPI指數盤中漲0.74%。韓元微升0.06%，報1,166.3兌一美元。由於中國新型冠狀病毒肺炎致死病例持續增加，市場氣氛仍然謹慎。該新型冠狀病毒肺炎證實可透過人傳人傳播引發投資人的不安，周二KOSPI指數跌逾1%，創下兩周來最大單日跌幅。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸音訊第一股荔枝赴美掛牌 盤中漲近40％ 14:342020/01/18 財經 《台北股市》盤中焦點股：彩晶、南六、康那香、毛寶、恆大、朋程 10:032020/01/20 財經 《韓股》美經濟樂觀，韓股漲逾1％ 11:432020/01/20 財經 《盤中解析》美股漲不停，台股直取12150點 12:002020/01/20 財經 《韓股》韓股收漲0.54％，製藥口罩股飆升 15:582020/01/20 財經 《韓股》憂中國肺炎疫情擴散，韓股跌0.68％ 11:422020/01/21 財經 《韓股》憂武漢肺炎擴散，韓股收跌1.01％ 16:142020/01/21 財經 財經熱門新聞 驚！黑天鵝又來 美股變臉 台積電ADR躺槍 - 財經 台灣經濟被低估 謝金河：去年GDP沒人猜對 - 財經 今晚！川普達沃斯重磅發言 金價先急漲 - 財經 就在4月…決戰死敵！台積電驚爆3奈米內幕 - 財經 遠航投資團隊傳出屬意何煖軒接掌遠航 何煖軒近日曾親訪民航局 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。