周三南韓股市在經歷前一日的大跌後回穩，KOSPI指數盤中漲0.74%。韓元微升0.06%，報1,166.3兌一美元。由於中國新型冠狀病毒肺炎致死病例持續增加，市場氣氛仍然謹慎。該新型冠狀病毒肺炎證實可透過人傳人傳播引發投資人的不安，周二KOSPI指數跌逾1%，創下兩周來最大單日跌幅。

(時報資訊)