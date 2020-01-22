捷克共和國參議院議長柯佳洛日前不幸辭世，蔡英文總統表示哀悼，認為這是是臺捷雙方共同的損失，並深感不捨與哀悼。

總統府發言人黃重諺今天表示，在得知這項令人哀傷的消息後，蔡總統隨即指示外交部長吳釗燮昨日上午致電捷克駐臺代表Patrick Rumlar，代表蔡總統與我國人民致上誠摯悼念。

黃重諺表示，柯佳洛議長地位崇隆，長期以來堅定支持臺捷關係，他的辭世，總統認為這是是臺捷雙方共同的損失，並深感不捨與哀悼。

(中時 )