捷克參議院院長辭世 蔡英文表示哀悼 12:192020/01/22 中時 崔慈悌 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 取自蔡英文臉書 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 捷克共和國參議院議長柯佳洛日前不幸辭世，蔡英文總統表示哀悼，認為這是是臺捷雙方共同的損失，並深感不捨與哀悼。 總統府發言人黃重諺今天表示，在得知這項令人哀傷的消息後，蔡總統隨即指示外交部長吳釗燮昨日上午致電捷克駐臺代表Patrick Rumlar，代表蔡總統與我國人民致上誠摯悼念。 黃重諺表示，柯佳洛議長地位崇隆，長期以來堅定支持臺捷關係，他的辭世，總統認為這是是臺捷雙方共同的損失，並深感不捨與哀悼。 (中時 ) #捷克 #蔡英文 也許您會感興趣 推薦閱讀 蔡英文推特轉發LSE恭賀文 「亮點」在「博士」 13:522020/01/18 政治 陸學者也加入討論「論文門」！批蔡英文無信 17:572020/01/18 生活 防對撞 民進黨要轉彎 04:102020/01/19 時論廣場 罷韓案 選後爭端的開始 04:102020/01/19 時論廣場 蔡為何拿817萬票？陸學者分析曝3大原因！ 08:192020/01/19 政治 蔡英文參加高屏感恩餐會 感謝賴清德與陳菊 15:342020/01/19 政治 權力下放？蔡英文撇初選心結 稱台南建設交給賴清德 17:592020/01/19 政治 民意大轉彎 62％支持小英兩岸政策 04:102020/01/21 政治要聞 蔡英文首曝沈一鳴母親手寫信 23字藏洋蔥 10:422020/01/21 政治 陳師孟准不准辭？ 羅智強批蔡英文玩雙重標準 17:222020/01/21 政治 政治熱門新聞 忠孝橋6天拆除 柯文哲23日又要拆橋了 - 政治 嗆開除韓國瑜、羅智強黨籍 網友怒起底粉專！ - 政治 搶救民調！韓國瑜剩這4大補考機會 - 政治 郝龍斌選黨主席找王金平支持？洛杉基吐5字 - 政治 年終創7年新低 網：蔡英文出來面對！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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