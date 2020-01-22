國內確定出現第一例境外移入、也是首例武漢肺炎確診病例，剛結束返歐行程返國的台北市長柯文哲今（22）日表示，武漢肺炎疫情，幾乎就是SARS的弟弟，就當作SARS處理就好，呼籲民眾除非絕對必要，不然這段時間不要去武漢。柯文哲表示，主要是讓發燒跟沒發生的病人分流，武漢肺炎從生物學上看跟SARS很像，所以就當作SARS來處理，致死率沒有SARS那麼高，重要是因為曾經處理過SARS，恐慌因素會比較少，當年SARS是因為沒遇過，所以恐慌殺傷力比較大，所以重點是遇到如何去撲滅。

柯文哲進一步指出，除非現在起台灣大陸全部停航，但這是不可能，因此潛伏期會到12天，民眾可能被感染根本還沒發燒就進台灣境內，所以一定會出現疫情，但重要的是出現的時候能夠透過藥效控制，呼籲除非是絕對必要，這段時間不要去武漢。

對於是否擔憂大陸隱匿病情，柯文哲強調，這就是為什麼台灣一定要參加WHO，台灣沒有理由被排除在世界防疫體制之外，「中共要封殺我們什麼，你要跟他辯論，WHO不讓我們參加就是你們不對」。

(中時電子報)