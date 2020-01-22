藝人曾雅蘭和老公侯昌明，是演藝圈中很會搶錢又很會玩的夫妻檔，他們過去不但曾一起主持旅遊節目，私下也很常出國旅遊。曾雅蘭最近在臉書分享，她與老公及兒子到泰國旅遊，造訪當地一個「超酷景點」，風景雖然美麗，但曾雅蘭也坦言「嚇到差點閃尿」，差點腿軟站不起來。

藝人曾雅蘭和老公侯昌明，最近造訪泰國當地高空酒吧景點，嚇到站不起來。（圖／翻攝臉書）

曾雅蘭和侯昌明夫妻，最近帶兒子到泰國近期超夯的觀光景點「78層高空酒吧」參觀。這裡不但可以眺望美景，還能夠站在高空「俯瞰」腳下城市，原來地板全部都是透明玻璃製成，站在全透明的地板往下看，就讓曾雅蘭腿軟到站不起來，直說「佩服3個男生還趴著往下看，真的是嚇到差點閃尿」。

藝人曾雅蘭的老公侯昌明與兒子，在泰國當地高空酒吧景點勇敢趴下。（圖／翻攝臉書）

曾雅蘭在臉書發文提到，有熱情的外國朋友陪他一起壯膽，讓她笑說：「泰國第一天就好難忘」。而曾雅蘭也分享老公侯昌明與兒子，大喇喇直接趴在玻璃地板俯瞰美景的照片；且在直播影片中，侯昌明準備躺下時，看得出來也有點緊張，是慢慢蹲下後才躺著，連最後要起身，也是慢慢爬離開玻璃地板，才敢站起來。

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(中時電子報)