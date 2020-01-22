新北市長侯友宜今（22）日上午主持市政會議，針對國內昨爆發武漢肺炎確診首例，表示防疫如同作戰，提高應變層級，要求衛生局、消防局等單位啟動各種應變措施，對於國民黨內改選黨主席及改革問題，受訪時不願多談，人選部分會尊重每個人想法，僅說身為新北市長，會盡力把自己的角色扮演好，盡到應盡責任。

新北市政府衛生局長陳潤秋報告說，目前新北通報過4例，3例已經排除、1例仍待檢驗中，新北市除跨局處啟動各種應變措施，也開過4次應變會議，根據中央因應政策、疫情發展，調整防疫作為。侯友宜表示，新北打過SARS硬仗，要有萬全準備，才能面對武漢肺炎的發展，已指示提高應變層級，做好召開應變準備工作，要求新北市聯合醫院扛起責任，衛生局也要做好預防宣導，提升民眾應變能力與衛教知識，並降低恐慌。

對於國民黨討論成立改革委員會及黨主席人選，侯友宜回應，每個人要把自己的角色扮演好，盡自己的資歷與本份，帶著團隊力量往前走，在哪個位置就是哪個位子的角色，對於人選部分則是都予以尊重，只要能凝聚所有力量往前走，都是件好事。

(中時電子報)