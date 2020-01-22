農曆年節將至，為使獨居長者及弱勢家庭都能感受年節氛圍、毋須奔波就能夠吃一頓溫熱的年夜飯，永慶慈善基金會連續第6年響應臺北市政府社會局「溫馨年菜，愛心快遞」活動，近日正式啟動！主辦單位臺北市政府社會局局長陳雪慧對各界踴躍愛心捐款、捐物資表達感謝，今年共計送出1610份年菜給416位低收入獨居長者及1194戶經濟弱勢家庭，讓他們能夠享用美味的愛心年菜，溫馨過好年！

臺北市社會局主辦「溫馨年菜，愛心快遞」活動，在信義區永安社區發展協會的舞蹈表演中，正式啟動。

台北市副市長蔡炳坤親自頒贈感謝狀，以表揚永慶房產集團與市府團隊共同扶助弱勢、關懷公益事業之善舉，由永慶慈善基金會副執行長林麗華代表上台受獎，林麗華副執行長表示：「過年家家戶戶圍爐團聚，不免讓少了親人陪伴的獨居長輩顯得落寞！許多長者低收入再加上歲數大了行動不便，一日三餐就常以泡麵、便當來打發，讓人覺得心疼！」

永慶慈善基金會副執行長林麗華補充說明：「許多獨居長者、弱勢家庭連三餐都難以溫飽，一頓圍爐年夜飯成了他們的奢望，透過『溫馨年菜，愛心快遞』活動，讓志工化身最暖心的外送員，為獨居長輩們送上現做溫熱的年菜，既暖胃又暖心，也期盼達到拋磚引玉效果，募集社會上更多慈善資源，持續關懷社會每一處角落的人群，讓他們溫暖不覺孤單！」

永慶慈善基金會連續6年響應臺北市社會局主辦「溫馨年菜，愛心快遞」活動，今年送出1610份年菜給獨居長者和弱勢家庭。

「溫馨年菜，愛心快遞」今年準備的年菜不僅營養價值高，而且將食材精心烹調易吞嚥的口感，讓長輩能夠輕鬆品嘗，菜色相當豐富，包含：何首烏雞湯、梅干東坡肉、酥炸鮮魚片、紅燒獅子頭、臘味蘿蔔糕及干貝長年菜等，另外也特別設計素食年菜以體貼素食長者的需求。主辦單位也準備了紅包、保久乳、肉鬆、餅乾等禮品和物資，由志工逐一宅配到獨居長輩家中。而弱勢家庭的年菜，即日起民眾可至指定地點領取或由社工人員代領發送。

一年365天，對社會弱勢族群的愛心關懷不打烊！永慶房產集團不僅提供專業房仲服務，更成立永慶慈善基金會長年關注獨居長者、身障家庭、偏鄉教育等社會議題，2014年發起「愛圓滿接力」公益計畫，結合全台千店、萬人的力量，積極回饋全台各地公益需求。累積至今已超過4.9萬人次參與，志工服務時數已突破18.7萬小時，持續為台灣注入更多正面能量。

精心設計的每一道年菜不僅營養價值高，而且烹調成易吞嚥的口感，讓長輩吃得安心、吃得開心。

志工將化身最暖心的外送員，在春節前夕為獨居長輩們送上現做溫熱的年菜，既暖胃又暖心。

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(中時電子報)