美國前國務卿希拉蕊．柯林頓在新紀錄片中，把正角逐民主黨總統參選提名的桑德斯批得體無完膚，除了看不慣他的競選手法，還說他是沒能力的聯邦參議員，一事無成，沒人喜歡他。

法新社報導，72歲的希拉蕊（Hillary Clinton）也不願表明，如果桑德斯（Bernie Sanders）最後獲得民主黨提名在11月大選出征挑戰總統川普，她是否會支持或替桑德斯站台。

希拉蕊這番言論引起桑德斯支持者不滿，他們要求希拉蕊支持民主黨推出的任何人選，以下架川普。

希拉蕊在4段系列紀錄片中說：「他在國會服務多年，只有一名聯邦參議員支持他。」這段紀錄片3月將在影音串流平台葫蘆網（Hulu）播出。

希拉蕊說：「沒有人喜歡他，沒有人想跟他共事，他一事無成，是職業政客。」希拉蕊又說：「這一切真是荒謬，民眾必須忍受這一切，我覺得很難過。」

代表佛蒙特州的左翼聯邦參議員桑德斯，是角逐2020年民主黨總統提名的參選人之一。愛阿華州兩週後將率先舉行初選，桑德斯目前在全國民調排名第2，僅次於中間派的前副總統拜登（Joe Biden），並領先麻薩諸塞州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。

78歲的桑德斯4年前在民主黨長達數個月的激烈提名戰與希拉蕊纏鬥到最後一刻，最後由希拉蕊出線，但她在大選中敗給川普。希拉蕊批評桑德斯與他的支持者未在總統選舉力挺她。

希拉蕊向「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）提到這部紀錄片時，沒有表明如果桑德斯當下贏得提名，是否會支持他。希拉蕊說：「我現在不會表態，因為我們還處於非常激烈的初選季。」

桑德斯淡化這番攻擊，他在聲明中說：「我今天的焦點放在美國歷史的重要時刻：川普的彈劾案審理。我們將一起往前邁進，擊敗美國史上最危險的總統。」

華倫近期罕見地證實一項報導，內容指稱桑德斯曾於2018年一場會議中對她說，他不認為女人能贏得2020年總統大選，掀起輿論風波。

希拉蕊被問到此事時說，桑德斯展現了他的競選團隊如何攻擊女性的「手法」。

她對「好萊塢報導」表示：「不過，我會說這不只是他的問題，還有他身邊的文化、領導團隊、知名度高的支持者。這是他的『伯尼哥兒們』（Bernie Bros）網軍對他的許多對手展開的無情攻擊，尤其是針對女性。」

希拉蕊稱這番爭議是桑德斯打選戰的手法，並提到，儘管她當過國務卿與聯邦參議員，桑德斯也曾批她不夠格。希拉蕊特別指出，她在2016年大選贏了川普300萬票。

希拉蕊當時在普選方面比川普多贏得約300萬票，但川普獲得更多代表各州的選舉人票，因而當選。

希拉蕊鼓勵選民「選出會試著團結全國的總統，不要視而不見，或獎勵我們在這屆政府所看到的種種侮辱、攻擊、貶低與詆毀人格的行為。」

(中央社)