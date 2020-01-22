「經濟學人資訊社」（EIU）公布2019年民主指數，全世界最民主的國家仍是挪威，台灣的排名從去年的第32名上升至第31名，在亞洲與澳大拉西亞地區的排名則居第5。

經濟學人資訊社調查全球167個國家及地區民主程度，以10分為滿分，就「選舉過程及多元化」、「政府功能」、「政治參與」、「政治文化」及「公民權利」5個範疇評分。

台灣今年的5個範疇評比分別為，「選舉過程及多元化」9.58分；「政府功能」8.21分；「政治參與」6.11分；「政治文化」5.63分；「公民權利」9.12分，以平均分數7.73分，排名全球第31。分數與去年持平，排名則上升了一個名次。

台灣在亞洲與澳大拉西亞（Australasia）地區排名第5，第1至4名分別為紐西蘭、澳洲、南韓，以及日本。除了紐西蘭和澳洲被列為「完全民主」（Full democracy），南韓、日本和台灣都被列為「有瑕疵民主」（Flawed democracy）。

今年167個國家及地區當中，被列為「完全民主」（超過8分）有22個，比去年多了2個。

中國這次排名位居153，總評分只得2.26分，為2006年有此統計數據以來的最低分，在「選舉過程及多元化」方面0分；「政府功能」一欄得分最高，有4.29分。

香港整體僅得6.02分，是2012年以來新低，較2018年下跌0.13分，排名則由2018年的第73名滑落至75名。

香港在「選舉過程及多元化」僅得3.58分；「政府功能」4.36分；「政治參與」6.11分；「政治文化」7.50分；「公民權利」8.53分。

中國在亞洲與澳大拉西亞地區排名僅高於寮國（全球155名），以及北韓（全球167名）。

2019年民主指數前5名為挪威、冰島、瑞典、紐西蘭，以及芬蘭。墊底的163至167名則是查德、敘利亞、中非共和國、剛果民主共和國，以及北韓。

(中央社)