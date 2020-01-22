熊黛林發文。（圖／翻攝自熊黛林Lynn微博）

39歲熊黛林2016年嫁給郭可頌，育有一對超可愛雙胞胎女兒Kaylor、Lyvia，升格為二寶媽的熊黛林，今(22日)發文分享到超市買給兩個寶貝的食材，返家時發現旁邊的車停太近，她便請求對方移車好讓她駛離，怎知對方喝著咖啡還翻了她個白眼，就是不肯挪車，讓熊黛林氣炸。

熊黛林過去曾和郭富城交往，分手後她認戀郭可盈的弟弟郭可頌，公開交往2年後結婚，被網友戲虧是繞了一圈仍成為「郭太太」。今她在微博分享遇到不講理的人，還原一早到超市買東西，回到停車場後發現旁邊車停太近，且車主剛好還在車上，她便輕敲車窗問：「可以挪開一點嗎？」

未料該名車主伸頭看了地下的線後，僅說：「我在喝咖啡」，遲遲沒有下步動作，熊黛林最後只好拎著一包東西硬擠上車，怒指：「我也知道不應該讓這種人破壞心情，但我真的很生氣，特別是她白眼翻翻的時候，真的好想&%#¥$」。

對此，網友回應：「沒素質的人跟他們講不通，簡直對牛彈琴」、「這就是所謂的垃圾人」、「你的車好可愛啊」、「講真，人家停在線內，給你挪是人情，不挪是道理」，熊黛林再回應：「我覺得做人除了『守規矩』之外還應該講『道德』，如果停車場裡人人都說我沒有過線，然後就把車停得亂七八糟自私的不顧而去，那會給別人帶來不便。就像用餐高峰時間在餐廳等位置，如果每一個人吃完了都坐在那不走，說讓你是人情，不讓是道理的話，那又會變成怎樣呢？（純屬討論問題，沒有一點火藥味）」。

(中時電子報)