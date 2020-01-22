面對武漢肺炎疫情緊張，總統蔡英文今天上午一早召開國安高層會議後表示，政府做好面對武漢病毒防疫相關整備工作，請國人放心。她呼籲中國大陸能善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享正確疫情資訊，政治考量不應超越人民的保障。

蔡總統也同時呼籲WHO，不應因為政治因素排除台灣，要有台灣參與的空間。此外，她說，交通部已經將旅遊警示提高，要求國內旅遊業者武漢旅遊團暫停出團，並暫停武漢旅遊團陸客來台。

總統今天一早召開國安高層會議，聽取武漢肺炎疫情相關簡報，會後蔡總統在敞廳談話表示，我國機場把關嚴格，一旦有疑似疫情會啟動後送檢驗機制，目前檢驗26人，其中有一人確診，目前受到妥善收治且已退燒，其他同機可能受影響乘客及機組人員在為期十四天密切追蹤中，她並要求強化篩檢量能在最短期間確認病情。

蔡總統表示，衛福部已規劃好應變醫院，掌握隔離病床醫療量能，並密切掌握國內口罩物資存量，視需求隨時伺機釋出，國人不必擔心。如果有慢性病、去探病、就醫或有咳嗽的人，只需配戴一般口罩，其他人不必恐慌去搶購口罩，隨時掌握好政府提供的疫情資訊，做好自主健康管理，就可避免疫情威脅。她要求行政部門，對疫情要超前布署，料敵從嚴。

蔡英文話鋒一轉表示，做為國際社群的一分子，希望中國能夠善盡國際責任，讓疫情公開透明，並且與台灣充分共享疫情資訊，這對中國人民本身也是有利，政治考量不應超越人民保障。

蔡英文說，台灣是世界的一部分，2300萬台灣人民與地球上其他角落一樣，都隨時面臨健康風險威脅，呼籲世界衛生組織（WHO）不應因為政治因素排除台灣，台灣就在全球防疫第一線，WHO要有台灣參與的空間。

此外，副總統陳健仁強調，過年期間健康自主管理特別重要，要勤洗手量體溫，使用一般外科口罩就夠，不需戴N95口罩。至於是否進入二級或一級指揮中心，陳建仁說，各相關醫院都已準備好，北中南東及離島都有指定防疫醫院，在小三通部分會特別加強。 媒體詢問新加坡已關閉邊境，台灣是否考慮比照？蔡總統表示，目前只是第一階段，未來視疫情情況作進一步處理。

(工商 )