美國 Kinestral technologies 科奈傑科技發表了座落於比利時的年?者適用看護設施「Avondzon」已完成 設置 Halio。該設施的天窗一共導入 132 片的 Halio，藉由將整面的天花板製成「玻璃屋頂」，在實現引進 最大程度自然光亮度的同時，也讓居住者或工作人員的舒適度皆未有絲毫的損失。

Halio International, S.A. 為科奈傑科技與世界最大規模企業的玻璃製造公司 AGC 之間的合資事 業。總經理的Benoit Domerk 說，Avondzon 是第1座設置了 Halio 的保健照護設施。 太陽光與健康有密不可分的關連性，透過 Halio 讓保健照護設施得以享受到眾多的優勢」。高齡者對於入眼的 光刺激其視神經並無法順利傳達，也正是使得體內時鐘產生偏移的原因，根據調查結果顯示，高 齡者要能清楚地看見物體，與?年者相比需要3～5倍的亮度。若1天當中適量地沐浴在陽光下，也能以此為媒介變得更容易入睡。透過採用 Halio 製作的天窗，就像是身處在戶外一般，每 1 天 都能夠感受得到自然光的舒適。

HALIO透明時其外觀和一般玻璃外型如出一轍，在調整為較暗的光線時，則是變成別緻 柔和的灰色調，也隔絕太陽光引起的炙熱與眩光。而跟其他公司舊有產品相比之下明顯不同的特色，首要便是能夠經常維持自然色調。並非像其 他公司產品那樣，呈現顏色偏向泛藍、泛黃。在調光過程當中，色調不會產生不均，而是均勻地 變化。並且，從透明切換到最暗，3 分鐘不到即可完成。是比起其他公司還快上 10 倍的速度!除此之外，HALIO 更搭載了與雲端系統連動的各種自動控制、可以配合當日氣象條件來自動 調光等先進功能。

HALIO 於 2018 年選在 台灣的苗栗縣設立量?工廠，也已經開始正式的出貨，未來會持續擴產。

(工商 )