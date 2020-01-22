蔡英文總統今天在總統府接受中選會致送第15任總統當選證書，她說，這是人民給她的聘書，選舉時提出的藍圖以及規畫她一定會逐步實現。我們也要去擁抱和我們立場不同的人，儘管大家立場不同。應該彼此團結，我們才能夠繼續向前行。

中選會主委李進勇率副主委陳朝建、委員周志宏、蔡佳泓、黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成等人，赴總統府致送「第15任總統當選證書」，致送儀式上午10時在三樓晴廳進行，李進勇代表全體委員向蔡英文致送證書，並恭賀她當選連任。

蔡英文致詞時表示，很高興在這一次的選舉，再次得到臺灣人民的肯定及託付。上一次她接到中選會的當選證書，她說這是人民給她的聘書。這一次她要感謝臺灣人民，再次選擇蔡英文，選擇和民主續約，選擇和改革續約。

蔡英文指出，這817萬張選票是對她上一個任期的肯定，也代表未來四年，人民對她的深切期待。身為臺灣總統，從上任以來，她從未懈怠，每一天都全力以赴，如履薄冰。「未來，我和執政團隊也一定會繼續努力，不負所托」。

她說，過去3年多來、將近4年，我們已經為國家的改革打下基礎。未來，目前已經在做的事情，我們會繼續進行下去。選舉時提出的藍圖以及規畫也一定會逐步實現；未來4年，我們會在既有的基礎上，繼續推動產業的轉型升級，打造更完善的幼托、長照系統，落實全齡照顧，也更要強化區域的均衡發展。

選舉已經結束，她感謝所有選務人員的辛勞，也要再次感謝所有參與這場民主盛宴的臺灣人民。同時，「我們也要去擁抱和我們立場不同的人」。她說，儘管大家立場不同，但依然是我們的朋友、同事、家人，大家生活在同一塊土地上，擁有共同的國家，應該彼此團結，我們才能夠繼續向前行。

作為連任的總統， 蔡英文強調，兩個任期之間沒有空窗期、也不會有蜜月期，整個團隊隨時都上緊發條。對於近來中國武漢肺炎的情況，政府都有掌握，也全面啟動防疫工作。現在年關將近，她提醒國人，入出境時若有不適症狀，一定要提高警覺，主動通報，撥打1922防疫專線，由專人轉介協助就醫。「防疫視同作戰」，需要全國上下通力合作，她也請國人繼續關注配合防疫工作。

(中時 )