戴德梁行發布2019大中華區辦公大樓供應需求核心趨勢報告顯示，2019年受宏觀經濟發展等多種不定因素的影響，及大量高級辦公大樓新增供應壓力，大中華區高級辦公大樓市場正在面臨一場挑戰，大量新增辦公大樓空間也讓租戶有了更多選擇。預期在未來幾年，大陸幾個主要城市的高級辦公大樓將繼續迎來供應高峰，但是項目入市會出現一定延遲，拉長這一供應週期時間。從需求層面來看，隨著國家經濟重心轉移到高附加值產業，中美貿易形勢穩定，以及長三角一體化、粵港澳大灣區協調發展等規劃的不斷深化實施，未來各種企業對高級辦公大樓的需求還是存在且不斷增長的。

對未來高級辦公大樓的租戶來說，有三大供應趨勢，其中兩個是智慧大樓和綠色可持續發展辦公空間。戴德梁行大陸區代理部主管沈潔說，真正的智慧大樓才剛嶄露頭角，未來將有更多智慧大樓出現。智慧大樓的浪潮將提高大中華區高級辦公大樓的整體品質，推動辦公大樓市場的發展。

戴德梁行大中華區租戶研究主管Shaun Brodie認為，從商業分析的角度來看，綠色建築勢在必行。中長期來看，綠色辦公建築在大中華地區變得越來越主流也就不足為奇了。

據分析，大中華區幾個重要市場的辦公大樓供需在未來將會呈現如下趨勢，北京：未來TMT、專業服務和金融這傳統三大主力行業仍將繼續領跑北京辦公大樓租賃市場。上海：未來大量高級辦公大樓供應會加劇業主之間的競爭，並導致空置率升高，租金下降等一系列連鎖反應。香港：受各種宏觀局勢以及本地不穩定的社會因素影響，預計未來12個月租戶對辦公大樓的租賃需求將繼續減弱。未來一年香港新的辦公大樓供應有限，但由於租戶對辦公大樓租賃需求疲弱，預計整體空置率將會保持在較高水準，而租金將面臨下行壓力。

在臺北方面，未來臺北高級辦公大樓市場短期供應有限，可租賃面積不足，預期租賃活動漸少，吸納成交面積減少，並轉以中小面積的租賃交易為主。

(時報資訊)