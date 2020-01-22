2019新型冠狀病毒出現首例後，各醫院嚴陣以待，紛紛強制要求民眾進入急診區就要配戴口罩，包含三總、新光、振興、長庚等醫院，都已經在急診區張貼文宣，拉高急診室的防疫規格。台大更在急診隔出額外的特別篩檢區，針對高危險病患規劃可直送負壓病房的特殊動線。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心昨晚宣布確診一名自武漢返台的55歲女性台商感染武漢肺炎，人仍收治醫院隔離病房，成為全球首例非中國籍的病患。

新光醫院表示，在國內尚未公布首例新型冠狀病毒前，新光醫院原本就在急診區多處角落，張貼提醒文宣，呼籲民眾進入急診區攜帶口罩，但仍有部分民眾不願配合。但從昨晚中央流行疫情指揮中心公布首例國內確診後，新光醫院則加強戒備，強制所有進入急診區的民眾都得戴口罩，若不配合，醫護人員也會上前勸告。

急診區醫護人員，也會在檢傷分類時，增加詢問有無武漢旅遊史、有無發燒，若符合兩條件者，會將患者分流至負壓隔離病房送驗。

振興醫院表示，昨晚振興醫院也立即提升防疫等級，目前於急診區已要求民眾進入得全面戴口罩，另外，負責檢傷分類的醫護人員，得配戴N95口罩；門診區域也增設自動體溫監測的發燒篩檢站，並開設發燒門診，若有發燒，醫護人員將優先協助患者至發燒門診做初步分流。

(中時 )