只要一發現發燒，高醫會將疑似病例送至急診負壓區，緊接著透過室外運送通道，一路送往負壓隔離病房，進行後續的治療。(劉宥廷攝)

武漢肺炎疫情延燒，台灣也出現首例確診，全台醫療體系上緊發條，高醫大附設醫院22日上午演練「防範嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）實地防疫演練」，模擬應該有的防疫作業SOP流程；高醫特別在春節前夕加開演練，加上今年流感疫情同時盛行，考驗著檢傷人員的分流程序，也呼籲不要隱匿旅遊史，應主動告知醫護人員以供確切診斷。

大陸武漢肺炎已被衛生福利部新增為第五類法定傳染病「嚴重特殊傳染性肺炎」，且病例持續擴增至鄰近的日本、南韓、泰國等；台灣21日也證實一名自武漢返國的女台商感染新型冠狀病毒，中央已成立中央流行疫情指揮中心備戰，高醫也在第一時間啟動防疫機制，進行實地演練。

「有發燒嗎？最近有到哪裡旅遊嗎？職業是？最近有接觸動物嗎？同辦公室的人都有發生此症狀嗎？」第一線檢傷人員一邊為發燒病患體溫，一邊詢問相關的旅遊史、職業史、接觸史、群聚史等問題；只要一發現發燒，高醫會將疑似病例送至急診負壓區，緊接著透過室外運送通道，一路送往負壓隔離病房，進行後續的治療。

高醫院長侯明鋒表示，高醫每年都會進行多次新興傳染性疾病防疫演練，這次為了防範武漢肺炎在春節期間擴散，加開演練SOP流程；檢傷人員均穿戴個人防護裝備，運輸完病患之後，所有接觸人員均需自主健康管理並列冊紀錄，高醫負壓隔離病房有15床，如啟動防疫工作將配合主管機關調配。

高醫感染管制中心主任林俊祐說，高醫將依照法定傳染病處理流程進行防範，一旦發現疑似個案即時通報，並落實相關感染管制措施；他提醒民眾謹記「勤洗手、戴口罩、據實以告」十字口訣，南來北往時，出入公共場所盡量配戴口罩，返國後14日內，若有出現發燒或類流感症狀，可撥打免付費防疫專線1922並依指示戴上口罩儘速就醫。

(中時 )