大陸總理李克強昨到青海紅十字醫院考察時對醫護人員說「拜託你們了！」新型冠狀病毒肺炎疫情發生以來，病例數增加，必須及時有力遏制疫情蔓延。醫護人員身處第一線，要在疫情防控中做好救治，也要做好自我防護。當前正值春運，人員密集流動，青海雖然相對偏遠，但同樣要強化風險意識，把該做的工作做在前面。

21日中共政治局常委李克強在青海考察，期間赴在青海紅十字醫院對醫護人員說，「你們是人民生命健康的守護者，救死扶傷是你們的光榮使命。新型冠狀病毒感染的肺炎疫情發生以來，病例數在增加，必須及時有力有效遏制疫情蔓延。醫護人員身處第一線，你們要在疫情防控中做好救治，也要做好自我防護」。

李克強表示，當前正值春運，人員密集流動，不光高發城市作了部署，而且在全國各地都作了部署。青海雖然相對偏遠，但同樣要強化風險意識，把該做的工作做在前面。「再過幾天就是新春佳節，你們當中的許多人到時候還會在這裡值班值守，守護人民群眾的生命健康。拜託你們了！」

(中時 )