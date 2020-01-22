美國高通公司（NASDAQ: QCOM）旗下子公司高通技術公司宣布推出三個全新行動平台：高通Snapdragon 720G、662和460，將在連接、電競和娛樂方面提供增強的用戶體驗。這些全新行動平台可實現4G快速連接速度，透過高通FastConnect 6系列子系統提供關鍵的Wi-Fi 6功能和具有先進音訊的內建藍牙5.1，支持雙頻（L1和L5）全球導航衛星系統（GNSS）以提高定位的準確和耐用度，並且是首個支持印度區域導航衛星系統（NavIC）的系統單晶片解決方案。這些全新平台還具有高通人工智慧引擎（Qualcomm AI Engine）與高通感測樞紐（Qualcomm Sensing Hub），旨在於攝影、語音助理和幾乎常時啟動的場景中增強情境意識，提供全新和改進的人工智慧用戶體驗。

高通副總裁暨印度區總裁Rajen Vagadia表示：「雖然我們看到5G在全球各地迅速普及，我們也意識到4G為印度消費者推動寬頻連接的功能是非比尋常的。4G仍將是高通技術公司在印度等地區專注的領域，並持續在這些地區做為連接的關鍵技術。我們的目標是使合作夥伴能夠繼續推出提供消費者可以信賴的無縫連接和出色行動體驗的解決方案。」

高通技術公司產品管理副總裁Kedar Kondap表示：「當今的智慧型手機用戶需要快速、無縫的連接、先進的功能和持久的電池續航力。這次我們4G產品線的擴展使我們的合作夥伴能夠提供滿足全球需求的精密解決方案，並在多個層級和價格帶中實現卓越的遊戲體驗。」

高通定位套件（Qualcomm® Location Suite）實現首次在行動裝置上同時支持多達七個衛星星座，包括使用所有NavIC的衛星，以實現更精確的定位能力、更快的首次定位時間（TTFF）位置獲取，並提高了定位資訊服務的穩定性。

印度太空研究組織（ISRO）主席K Sivan博士表示：「ISRO滿意高通技術公司納入NavIC的努力，我們並敦促OEM廠商在未來於印度推出的手機利用此項功能。多個行動平台上提供NavIC將有助於增強該地區智慧型手機的定位功能，並為印度消費者日常使用中提供這項在地解決方案的好處。」

Snapdragon 720G

Snapdragon 720G利用了來自高階行動平台中精選的Snapdragon Elite Gaming功能，提供了流暢的HDR遊戲、動態色彩範圍和對比度、逼真的沉浸式遊戲環境以及高通aptX Adaptive高質量同步音訊。除了遊戲之外，還可以透過Qualcomm Spectra 350L 影像訊號處理器（ISP）在口袋裡享受家庭電影院的樂趣，包括欣賞HDR影片與超流暢影片串流。還可以拍攝影片或捕捉一億九千兩百畫素照片。 Snapdragon 720G還配備了最新的第五代高通人工智慧引擎和經過改進的高通Hexagon 張量加速單元（Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator），將為遊戲、攝影、語音助理和幾乎常時啟動的情境感知提供一系列全新人工智慧體驗。內建的Snapdragon X15 LTE數據機支持三載波聚合，兩個載波上的4x4 MIMO和256-QAM調製，可達800 Mbps的快速下載速度，以實現快速的應用下載以及流暢的影片串流和共享。此外，與單天線裝置相比，具有FastConnect 6200子系統的Snapdragon 720G將Wi-Fi速度和範圍幾乎提高了兩倍，適用於線上遊戲和瀏覽網路，同時還提供了關鍵的Wi-Fi 6功能，例如具有多用戶MIMO的8x8探測功能，與其他Wi-Fi 6競品相比性能提高2倍，目標喚醒時間使電源效率提高了67％，並具有完整的WPA3安全套件，以及內建具有先進音訊功能的藍牙5.1。最後，Snapdragon 720G的8奈米製程技術和升級的CPU架構能節省電力，並帶來更高性能的體驗。

Snapdragon 662

Snapdragon 662首次將驚人的相機和人工智慧功能帶入6系列。它將配備全新高通Spectra 340T，在6系列中首次支援三鏡頭配置並能在鏡頭之間流暢切換。更為強大的ISP支援以HEIF格式拍照，能以一半的檔案大小儲存絕佳照片品質。加入Hexagon Vector Extensions的第三代高通人工智慧引擎和高通Spectra 340T能實現基於人工智慧的用戶體驗，例如虛擬化身、夜間攝影以及臉部和語音驗證。Snapdragon 662還具有新的Snapdragon X11 LTE數據機，其峰值下載速度高達390 Mbps，這要歸功於二載波聚合，2x2 MIMO和256-QAM調製，以及150 Mbps的峰值上傳，以支持快速的網路瀏覽和社群媒體體驗。

Snapdragon 460

Snapdragon 460在4系列中擁有巨大的性能飛躍，並為下一代大眾市場智慧型手機顯著增進連接能力，人工智慧和相機性能 。 Snapdragon 460首次在4系列中採用高性能CPU核心和更新的GPU架構，分別將性能提高了70％和60％。同時，整體系統性能比上一代提高了2倍。帶有高通 Hexagon™ Vector eXtensions（HVX）的Hexagon處理器也首次引入4系列，從而為其配備了第三代高通人工智慧引擎和高通感測樞紐，以提供新的人工智慧攝影和語音輔助體驗。高通Spectra 340 ISP也是4系列新增的許多功能之一，使該平台可以拍攝精美的照片並使用三鏡頭。內建的Snapdragon X11 LTE數據機可實現高達390 Mbps的下載速度和高達150 Mbps的上傳速度。

(中時電子報)