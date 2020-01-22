國民黨於2020大選中落敗後，台北市黨部主委黃呂錦茹率先請辭，在其後基隆市黨部主委黃希賢，於22日上午也跟著宣布請辭，而代理主委將依照慣例由書記長蔡智潁代理，他說，在基隆他已經完成了階段性的任務，並願意為總統及立委在基隆的敗選負起政治責任，希望中央能讓更有能力的人、更願意承擔的人來承接。

黃希賢指出，自己過去沒有做過黨務工作，但也憑藉著我是基隆人的心，在前年4月選擇接任主委，也是希望拋磚引玉，而這次政黨票我們在基隆贏了民進黨8％，這個感覺是基本盤跟廣大民眾對國民黨仍有期待，他呼籲未來接手主席大位及競選2022市長選舉的人選，可以對黨多盡力，這是他自己的初衷，也希望可以讓國民黨在基隆永續的發展。

針對近日黨內對敗選的檢討聲浪及過渡主席選舉聲浪，他指出，在打完這場仗，而黨戰敗的時刻，他認為沒有必要揪戰犯，至於市長韓國瑜，他認為沒有批評的理由，因為韓國瑜有到處輔選，敗選也應該由大家共同承擔，而非一個人的事情，如果選完還要承受敗選這麼大的壓力，並且此時還不能給予溫暖、支持，並隨意地成敗論英雄、隨意遭抹黑，他強調「這樣對黨的發展沒有好處」，並呼籲大家必須給韓國瑜溫暖、肯定、支持及鼓勵。

黃希賢也指出，最近這些攻訐、加深內傷地事情，只會令人民唾棄，而公眾人物為民意的代表，講話的過程中必須注意到責任，並表示，黨應該加速撫平、療傷，為了下一場民主戰役儲備能量，而對任何一位敗選團隊成員或是落選的同志在此刻需要的是安慰與鼓勵，而不是一堆口水戰。他說，卸任後不會離開基隆，因為自己也是基隆人，這些一年多來的耕耘，他認為基隆還是需要自己繼續駐點基隆，傾聽基層的聲音。

(中時 )