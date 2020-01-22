民進黨立委邱泰源及台大兒童感染科主任黃立民等多位醫界人士今日於立法院中興大樓召開記者會，黃立民指出，雖中國爆發武漢肺炎疫情，但不可能就因此與各國斷絕飛機往來，在這樣的情況下，台灣還是有可能會出現新的病例，因此還是要做好準備。

今日記者會，除邱泰源及黃立民外，也邀請到衛福部疾管署副署長莊人祥、醫事司司長石崇良、台北市醫師公會常務理事張孟源、理事詹前俊、新北市醫師公會理事長周慶明等人出席到場。

黃立民表示，武漢肺炎的潛伏期約3-10天。台灣目前的唯一病例，當事人是在中國武漢就疑似受到感染，然後搭機回台。照道理最好的處置是不要移動，因為中國已累積不少經驗能夠處理，但病患仍堅持回台，其實當時最好還是以申請專機的方式回來。

黃立民說，在中國其實很多人都沒有接觸史，但也得到武漢肺炎，因為病毒在一般環境下還是可以存活相當久的時間，所以現在已經不只是「有限度的人傳人」，但也還無法判定是否已經演變成「有效率的人傳人」，如果繼續傳下去就會越來越有效率，這點必須高度警戒。

周慶明表示，台灣過去曾經歷SARS，因此不論是醫界或是民眾對於防疫都有一定的警覺性和經驗。新北市衛生局也已和新北市醫師公會保持密切聯繫，隨時注意疫情變化，新北市的診所也都備有充足的口罩，請大家一同防疫。

張孟源說，新型的冠狀病毒目前沒有特殊治療的藥物，即便就醫也只能祈禱上天保佑，因此預防至為重要，也要分流，請類流感的病人先自我健康管理，盡量在社區診所治療，若從大陸回來的人再特別小心。

莊人祥說，目前已發布第三級警告，也建議國人不要到武漢旅遊。石崇良表示，目前疫情都在控制當中，國內醫療體系也有做好準備，請民眾不需要過度恐慌。

石崇良指出，台灣已將武漢肺炎列為第五類法定傳染病，如民眾有相關疑問，可撥打1922防疫諮詢專線，也可到疾管署全球資訊網：「流感專區」查詢。如有就醫需求，可透過疾管署「流感防治一網通」查詢春節期間鄰近合約醫療院所開診資訊。

石崇良表示，春節期間面臨流感高峰期，因此在1月2日時已和各縣市衛生局及應變中心開會整備。一般醫院門診今、明兩天都有看診，從初三起也會陸續開門診。在春節期間，全台會有201家急救責任醫院，急診都是24小時服務。

石崇良指出，為因應中國武漢肺炎疫情發生的可能性，在一定規模以上醫院，春節期間將開設類流感門診，也會在院內規劃發燒篩檢站，分流就醫。

石崇良說，經盤點後，全國負壓隔離病床有1千多床、加護病床6千6百床、9千多台呼吸器，也包含葉克膜設備等等支援盤點已有因應。醫護人員的輪班分配也都做好安排。

邱泰源說，若民眾有疑似武漢肺炎症狀，請務必戴口罩前往就醫，也請主動告知醫護人員發病前14日的旅遊史、職業別及接觸史。而醫療機構人員也要做好確實自我防護，若發現疑似病例個案，務必在24小時內通報，並採適當隔離防護措施。

邱泰源也提醒，民眾春節期間若仍要前往中國武漢或鄰近地區旅遊，要注意四點重要事項：「1.避免接觸禽畜類動物及動物屍體，2.避免前往傳統市場及醫院，3.避免食用生肉生蛋，4.落實肥皂勤洗手。」

(中時 )