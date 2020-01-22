進出公共場所或出入醫院看病、探病，應帶口罩防護，勤洗手、注意咳嗽禮節，落實個人衛生。（院方提供／王文吉台中傳真）

進出公共場所或出入醫院看病、探病，應帶口罩防護，勤洗手、注意咳嗽禮節，落實個人衛生。（院方提供／王文吉台中傳真）

武漢肺炎入侵台灣，台中慈濟醫院感染科主任王瑞興提醒，進出人潮聚集地或出入醫院看病、探病，應戴口罩防護，勤洗手、注意咳嗽禮節。台中慈濟醫院並於除夕到大年初三，在急診室旁開設「類流感特別門診」守護大眾健康。

春節也是流行性感冒高峰期，王瑞興指出，民眾返鄉過節南北移動增加，依疾管署監測資料顯示，上周（1月12日至1月18日）門急診類流感就診達11萬5527人次，急診類流感就診病例百分比為12.8％，社區流行病毒則以A型H1N1為主，約佔81.3％；另上周新增93例流感併發重症病例，以感染A型H1N1（87例）為多。

王瑞興提醒，民眾進出人潮聚集地時，應戴口罩防護，年節返鄉或旅遊應避免接觸野生和禽畜類動物，出入人多的公共場所，建議勤洗手，做好自我防護。

台中慈濟醫院於醫院出入口、電梯都張貼海報提醒大眾做好自我防護。（院方提供／王文吉台中傳真）

台中慈濟醫院類流感特別門診時間表及動線指引。（院方提供／王文吉台中傳真）

王瑞興也表示，疾管署監測近期北半球溫帶國家流感活動度持續上升，中國大陸及美國已處高峰，加拿大、新加坡、韓國、日本及香港進入流行期，加上中國大陸武漢冠狀病毒肺炎疫情引起全球關注，陸續出現重症及死亡個案。

王瑞興叮嚀，出國旅遊應注意出入流感流行地區的保護措施。若出現發燒或類流感症狀，應配戴口罩儘速就醫，並且主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形以供醫師確切診斷。另外出國旅遊前，建議查詢疾管署網頁的國際疫情，採取預防措施。

台中慈濟醫院在春節期間1月24日至1月27日（除夕到大年初三）於急診室旁開設「類流感特別門診」，就醫民眾有需要，只要進入急診檢傷分類後就可以看診，看診時間為上午8時30分至中午12時。

(中時 )