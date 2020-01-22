現代人生活忙碌，因為上班久坐、久站，讓自己的身體僵硬、腰痠背痛、下肢浮腫，不少人會選擇做SPA來消除疲勞；最近隨著天氣轉涼，部分的人也會藉由泡湯、泡溫泉放鬆身心，緩解疲勞。但到這些公共場所時，你會帶個人的衛生用品嗎？

講到菜花，一般人都會立即聯想到是因性行為的肛交行為而產生，但三總大腸直腸外科主任饒樹文指出，門診中也出現非因為性行為而產生肛門菜花的例子，像是有一些人是因為到三溫暖、SPA或洗溫泉時，間接感染到菜花。

在治療病人時，饒樹文發現，這些到休閒場所後而感染肛門菜花的病例，都是曾經以臀部接觸或曾坐在地板或浴盆等設備而感染的。

菜花帶原者使用三溫暖、SPA、溫泉後，會「遺留」人類乳突病毒，後來的消費者若是不小心以肛門接觸了這些病毒，就有極高的「中獎」可能。因此，饒樹文建議，若是要至三溫暖、SPA、溫泉區消費，最好隨身攜帶自己的毛巾，不要使用公共毛巾；此外，也避免坐在浴缸等肛門可直接接觸的地方，以降低感染肛門菜花的機率。

性行為已不是感染肛門菜花的唯一途徑，一旦發現自己有肛門菜花的病癥，饒樹文呼籲，一定要及早就醫，因為拖延的時間愈久，肛門菜花就有可能發生病變成為肛門癌。

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(中時電子報)